Շավարշ Քոչարյանն արձագանքում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հայտարարությանը

«Սահմանադրական հանրաքվեն չի որոշում ԼՂ կարգավիճակը: Արցախի կարգավիճակը որոշել է անկախության հանրաքվեն, իսկ աահմանադրական հանրաքվեն դրա շարունակությունն է»,- թվիթերյան իր էջում գրել է Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարշ Քոչարյանը:

Հիշեցնենք, որ ՌԴ ԱԳՆ-ն հայտարարել էր. «Մենք չենք ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղը՝ որպես անկախ պետություն: Ելնում ենք այն բանից, որ նրա կարգավիճակը պետք է որոշվի քաղաքական բանակցությունների ճանապարհով՝ Մինսկի գործընթացի շրջանակում: Ընդ որում, մենք չենք կարծում, որ խաղաղ կարգավորման ելքը կարող է կախված լինել նշված «սահմանադրական հանրաքվեի» անցկացումից»:

Իսկ ավելի վաղ նման հայտարարություն էին տարածել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները:

Constitutional referendum(CR) doesn't determine #NK status;it was determined thrgh independence referendum. CR is latter's continuation only