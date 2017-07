Թրամփն արգելել է տրանսգենդերներին ծառայել բանակում

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրափը հայտարարել է, որ սեռը փոխած անձինք չեն կարող ծառայել ամերիկյան բանակում, քանի որ նրանց բժշկական սպասարկման վրա մեծ ծախսեր են պահանջվում: Այս մասին նա գրել է Twitter-ի իր էջում:

«ԱՄՆ կառավարությունը բանակում ծառայության չի ընդունի տրանսգենդերներին ոչ մի պաշտոնում: Մեր բանակը պետք է կենտրոնանա կործանիչ հաղթանակների վրա և չի կարող իրեն ծանրաբեռնել հսկայական բժշկական ծախսերով և այնպիսի խառնաշփոթով, որն իրենց հետ կբերեն տրանսգենդերները ռազմական ծառայությունում»,- գրել է նա:

Պատրաստեց՝ Վիկտորյա ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆԸ

