Իրանի հոգեւոր առաջնորդը մեղադրում է թշնամիներին (Տեսանյութ)

Իրանի հոգեւոր առաջնորդ Ալի Խամենեին մեղադրել է երկրի թշնամիներին բողոքի ցույցերի ակտիվացման համար, որոնք արդեն խլել են առնվազն 22 կյանք: Այս մասին հաղորդում է BBC-ին: Հաղորդվում է, որ Այաթոլլա Ալի Խամենեին առաջին անգամ խոսել է այն բանից հետո, երբ ցուցարարների եւ անվտանգության ուժերի միջեւ բախումները սկսեցին անցյալ հինգշաբթի:

Իրանի կենտրոնական շրջաններում բռնության են ենթարկվել 9 մարդ, այդ թվում նաեւ մահացել է մեկ երեխա:

«Վերջին օրերին Իրանի թշնամիները տարբեր միջոցներ են կիրառել` ներառյալ դրամական միջոցները, զենքերը, քաղաքականությունը եւ հետախուզական ծառայությունները, Իսլամական հանրապետության համար դժվարություններ ստեղծելու համար», – գրում է Այաթոլլա Ալի Խամենեին իր պաշտոնական կայքէջում:

Այաթոլլա Ալի Խամենեին Twitter.com-ում գրել է. «Իրանի ժողովրդի արժանապատվությունը, անվտանգությունն ու առաջընթացը պարտավորված է նահատակների ինքնազոհաբերությանը: Ի՞նչն է խոչընդոտում թշնամիներին իրենց վայրագությունների դեմ պայքարելը `քաջության, զոհաբերության եւ ազգի ներշնչանքի ոգին»:

Անուշ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ

The dignity, security, and progress of the Iranian nation is owed to the self-sacrifice of the martyrs. What prevents enemies from exerting their atrocities is the spirit of courage, sacrifice, and faith within the nation.