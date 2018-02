«Արսենալը» ջախջախեց «Էվերթոնին» Մխիթարյանի երեք գոլային փոխանցումների շնորհիվ (տեսանյութ)

Լոնդոնի «Արսենալը» Անգլիայի առաջնության 26-րդ տուրում 5:1 խոշոր հաշվով հաղթեց «Էվերթոնին»: «Զինագործներից գոլի հեղինակ դարձան Ռեմսին (6, 19, 74-րդ րոպեներին), Կոսյելնին (14-րդ) եւ Օբամեյանգը (37-րդ):

Տանտերերի հինգ գոլերից երեքը խփվեց Հենրիխ Մխիթարյանի գոլային ճշգրիտ փոխանցումների շնորհիվ:

Աշոտ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Լուսանկարը՝ Getty Images-ի

