Ֆրանսիայում ահաբեկչության հետևանքով կա 2 զոհ

Ֆրանսիայի հարավում՝ Տրեբ բնակավայրում, անհայտ տղամարդը սուպերմարկետում պատանդներ է վերցրել: AFP-ն, վկայակոչելով իրավապահ մարմիններին, հաղորդում է երկու զոհի մասին:

Քաղաքապետը հայտարարել է, որ բոլոր պատանդներն ազատված են, սուպերմարկետում մնացել է միայն ինքը՝ հանցագործը և մեկ ոստիկան: Տուժածների հստակ թիվն առայժմ հայտնի չէ:

Ֆրանսիայի իշխանությունները կատարվածը որակել են ահաբեկչություն: Ավելի վաղ հաղորդվում էր, որ պատանդներ վերցնելիս հանցագործն իրեն անվանել է «Իսլամական պետության մարտիկ»:

Պատրաստեց՝ Վիկտորյա ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆԸ

