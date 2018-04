Կարևոր է, որպեսզի բոլոր կողմերը շարունակաբար զսպվածություն դրսևորեն. ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակ

ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակի թվիթերյան էջում արված գրառման մեջ ասվում է․

«Հայաստանում շարունակվող բողոքի ակցիաների ենթատեքստում մենք կոչ ենք անում իշխանություններին՝ պաշտպանել մարդու իրավունքները և ազատությունները՝ մասնավորապես խաղաղ ցույցերի մասնակիցներինը։ Կարևոր է, որպեսզի բոլոր կողմերը շարունակաբար զսպվածություն դրսևորեն»։

#Armenia: We call on authorities to protect #HumanRights and freedoms in the context of the ongoing protests, particularly those of peaceful demonstrators. Continued restraint on all sides remains critically important. pic.twitter.com/9ebTCaakbf